Mercato NBA – Warriors, ecco il nuovo centro: c’è la firma di Willie Cauley-Stein

Willie Cauley-Stein sarà il nuovo centro dei Golden State Warriors: l’ex Sacramento Kings firma poco sopra il minimo salariale

Lasciato andare DeMarcus Cousins e le sue esorbitanti (com’è giusto che sia) richieste contrattuali, gli Warriors hanno scandagliato il mercato dei free agent alla ricerca di un nuovo centro. La franchigia della Baia, secondo The Athletic, ha messo sotto contratto Willie Cualey-Stein per una cifra vicina ai 2 milioni, dunque poco sopra il minimo salariale, in modo tale da non intaccare il cap già abbastanza saturo. Cauley-Stein era restricted free agent con i Sacramento Kings che avrebbero potuto pareggiare l’offerta, ma aveva chiesto alla franchigia da diverso tempo di essere lasciato libero e i Kings non si sono opposti alla sua volontà.

