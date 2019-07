Mercato NBA – C’è l’accordo tra San Antonio e Marcus Morris, biennale da 20 milioni per l’ex Celtics

Il giocatore ha rifiutato di accordarsi con i Lakers, preferendo accettare la proposta di San Antonio, che cede a sua volta Bertans a Washington

Niente Lakers per Marcus Morris, che ha scelto di accordarsi con San Antonio per vivere una stagione da protagonista, piuttosto che far da rincalzo a Los Angeles.

L’ex Celtics ha firmato un contratto biennale da 20 milioni di dollari, con player option a disposizione per la stagione 2020-21. Tanti soldi che gli Spurs sono riusciti a raggranellare grazie ad un particolare giro di firme, che ha coinvolto DeMarre Carroll. Quest’ultimo infatti ha firmato per tre anni a 21 milioni di dollari solo dopo aver concluso uno scambio a tre, a cui ha partecipato anche Washington, dove si trasferisce Davis Bertans. Un giro molto complicato che ha permesso comunque a San Antonio di mettere le mani su Morris, un profilo interessante inserito in una franchigia pronta ad evolversi di continuo, senza cambiar mai pelle.

