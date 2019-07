Mercato NBA – I Rockets sognano Iguodala: intanto firmano Tyson Chandler ed Anthony Bennett

Gli Houston Rockets sognano l’arrivo di Andre Iguodala. In Texas intanto arriva un doppio colpo: firmano Tyson Chandler ed Anthony Bennett

Dopo l’arrivo di Russell Westbrook, gli Houston Rockets hanno intenzione di aggiungere al proprio roster un altro grande campione: Andre Iguodala. ‘Iggy’ porterebbe punti e una grande mano in difesa, anche in uscita dalla panchina, nonché la sua grande esperienza maturata particolarmente nel contesto elitario di Golden State, con 5 finali consecutive raggiunte in altrettanti anni: tutte vissute da protagonista con tanto di MVP del 2015. L’ostacolo da superare è la volontà dei Grizzlies di non tagliare il giocatore, per il quale dunque sarà necessaria una trade.

In casa Rockets intanto sono arrivati due nuove aggiunte nel reparto lunghi. Il 37enne Tyson Chandler, che la scorsa stagione ha vestito la maglia dei Lakers, ha firmato un contratto annuale. Contratto non garantito invece per Anthony Bennett, prima, sfortunata, scelta dei Cleveland Cavaliers al Draft 2013 voglioso di ottenere la sua rivincita dopo diverse esperienze infelici nella lega.

