Mercato NBA – Rockets su Russell Westbrook anche senza sacrificare Chris Paul: ecco l’offerta ad OKC

Gli Houston Rockets vorrebbero portare Russell Westbrook in Texas: l’offerta ad OKC potrebbe non comprendere il nome di Chris Paul

Dopo l’addio di Paul George, arrivato in maniera abbastanza inaspettata, gli Oklahoma City Thunder si ritrovano a dover prendere una decisione importante sul futuro di Russell Westbrook. Il roster attuale non consente ai Thunder di sperare in qualcosa di più di un posto nei Playoff che, ad oggi, appare anche abbastanza complicato da raggiungere senza la seconda stella da affiancare al proprio playmaker. Dal canto suo, Westbrook non vorrebbe restare in una franchigia in fase di rebuilding che, attraverso una sua cessione, si completerebbe definitivamente.

A questo proposito, gli Houston Rockets hanno fiutato la possibilità di portare RW0 in Texas. Secondo l’insider Tim McMahon, il gm Daryl Morey avrebbe messo sul piatto i contratti di Clint Capela ed Eric Gordon (più eventuali scelte), offerta simile fatta ai Sixers per Jimmy Butler. Non verrebbe inserito dunque Chris Paul ma, con l’arrivo di un altro playmaker come Westbrook, CP3 potrebbe finire in un’altra trade per completare il roster e rendere Houston una seria contender. Del resto giocare con Harden, Paul e Westbrook nella stessa squadra sarebbe praticamente impossibile.

Valuta questo articolo