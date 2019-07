Mercato NBA – RJ Barrett non si nasconde: “voglio portare Zion Williamson ai New York Knicks”

RJ Barrett, nuova stella dei New York Knicks, deciso a giocare in un futuro prossimo insieme a Zion Williamson, suo grande amico e compagno ai Duke Blue Devils

“Spero che un giorno giocheremo nella stessa squadra. Zion è mio fratello, e cercherò di portarlo con me”, firmato RJ Barrett. Il rookie draftato dai New York Knicks non ha fatto mistero delle sue intenzioni di riformare la coppia che ha incantato i fan dei Duke Blue Devils al college. RJ Barrett e Zion Williamson sono un duo potenzialmente devastante: il primo ha mantenuto 22.6 punti, 7.6 rimbalzi e 4.3 assist in 38 partite giocate; il secondo 22.6 punti, 2.1 assist e 8.9 rimbalzi in 33 gare. Il Draft li ha divisi fra New York e New Orleans, ma la stellina canadese ha tutta l’intenzione di portare Zion con sé un giorno. Chissà se ai Knicks o in un’altra squadra alla scadenza dei rispettivi contratti: la sensazione è che i Pelicans non saranno propriamente d’accordo, ma del resto per RJ Barrett ci sarà sempre spazio…

