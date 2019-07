Mercato NBA – Quale sarà il futuro di Kawhi Leonard? L’MVP delle Finals incontra i Lakers, e non solo…

Importanti incontri per Kawhi Leonard: nelle prossime ore la decisione dell’MVP delle Finals?

Continuano i colpi di mercato NBA, in attesa della nuova stagione importanti conferme e inaspettati addii intrattengono tutti gli appassionati della palla a spicchi americana. Sono state annunciate quasi tutte le trattative più importanti, ma adesso a far scalpitare è l’attesa per la decisione di Kawhi Leonard. Il giocatore dei Toronto Raptors, MVP delle Finals, potrebbe annunciare nelle prossime ore quale sarà il suo futuro.

Leonard ha avuto modo di incontrare i Clippers che per un suo arrivo, in coppia con Danny Green, potrebbero ‘sacrificare’ Danilo Gallinari, e i Los Angeles Lakers, che per convincerlo ad una firma avrebbero coinvolto anche Magic Johnson e LeBron James. Kawhi Leonard deve ancora incontrare anche i dirigenti dei Raptors, che grazie anche all’aiuto di Drake, vogliono provarle tutte pur di rinnovare il suo contratto.

Secondo le indiscrezioni di Marc Stein del New York Times, sembra che in pole position per Leonard ci siano i Lakers. Lo scopriremo presto.

