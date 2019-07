Mercato NBA – Philadelphia mette le mani su Al Horford, siglato anche il rinnovo con Tobias Harris

La franchigia di Philadelphia ha piazzato il colpo Al Horford, rinnovando anche il contratto di Tobias Harris

Philadelphia non sta a guardare e, in poche ore, piazza un colpo e un rinnovo. I Sixers infatti mettono le mani su Al Horford, giocatore importante con cinque presenze nella formazione All Stars.

In uscita dai Boston Celtics, il dominicano ha già firmato il nuovo contratto con Phila, dove troverà anche Tobias Harris. Quest’ultimo infatti rimarrà al suo posto, avendo siglato il rinnovo dopo essere giunto ai Sixers lo scorso inverno dai Los Angeles Clippers.

