Mercato NBA – Pazza idea Iguodala: pronto il buyout con i Grizzlies per poi unirsi ai Lakers

Andre Iguodala pronto al buyout con i Grizzlies: l’ex Warriors potrebbe già cambiare squadra ed unirsi ai Los Angeles Lakers

La free agency è iniziata da due giorni ma ha già regalato tante sorprese. In casa Warriors il ‘core’ della squadra è stato smontato per ovvie ragioni: Kevin Durant è passato ai Brooklyn Nets, mentre Andre Iguodala è finito ai Memphis Grizzlies. Secondo Ramona Shelburne, l’MVP delle Finals 2015, potrebbe subito cambiare squadre. L’idea sarebbe quella di accordarsi per un buyout con i Grizzlies per poi accettare l’offerta dei Los Angeles Lakers. Iguodala porterebbe alla franchigia giallo-viola la sua esperienza, il suo talento e la sua solidità difensiva in uscita dalla panchina. Una pedina fondamentale in una squadra che ha bisogno di creare praticamente da zero un roster intorno alle stelle LeBron James ed Anthony Davis.

Valuta questo articolo