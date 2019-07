Mercato NBA – Pau Gasol firma con Portland: sfuma il ritorno romantico al Barcellona

Pau Gasol vestirà la maglia dei Portland Trail Blazers la prossima stagione: il cestista spagnolo resterà in NBA per la sua 19ª stagione: sfuma il ritorno al Barcellona

Pau Gasol ha deciso, Adrian Wojnarowski ha dato conferma. Il cestista spagnolo resterà ancora in NBA la prossima stagione, la 19ª della sua carriera, e vestirà la maglia dei Portland Trail Blazers con i quali si è accordato per un contratto annuale. La scorsa stagione il cestista spagnolo ha messo insieme 3.9 punti e 4.6 rimbalzi di media in 30 partite e da luglio è free agent dopo la scadenza del contratto che lo legava ai Bucks. Gasol sta recuperando da un infortunio al piede, operato nelle scorse settimane, ed è pronto a lanciarsi in una nuova avventura in NBA portando la sua esperienza e le sue qualità al servizio dei Blazers. Sfumato dunque il romantico ritorno nella sua Catalogna, con i tifosi del Barcellona che dovranno accontentarsi di tifarlo dalla tv.

