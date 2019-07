Mercato NBA – Kawhi Leonard sceglie i Clippers, il coach dei Raptors svela: “vi dico cosa mi ha scritto”

Coach Nurse ha sottolineato di non poter incolpare Leonard per aver scelto di andare ai Clippers, svelando anche il contenuto di un sms

Kawhi Leonard ha scelto i Clippers, salutando dunque i Raptors dopo averli condotti al titolo NBA. Una decisione che ha spiazzato l’intera Lega, sorpresa dall’ingaggio dell’MVP delle ultime Finals da parte della franchigia di Los Angeles.

Sulla questione si è soffermato a Espn Nick Nurse, ex coach di Leonard a Toronto: “non posso incolpare un ragazzo di voler tornare a casa, infatti mi ha scritto ‘vado a casa’. E io non ho potuto che rispondergli ‘Hai cambiato molte vite, uomo, grazie per i sogni che hai realizzato a Toronto’. Ricorderemo questa stagione per sempre, non è ancora finito il tempo delle celebrazioni, ma presto dovremo tornare al lavoro. Ci attende una sfida tremenda, ma sfida è benzina per noi, e il serbatoio è pieno. I Clippers? Non ho percepito nessuna intromissione“.

Valuta questo articolo