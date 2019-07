Mercato NBA – Colpo Pacers, dai Bucks arriva Malcolm Brogdon: firma anche Jeremy Lamb

Doppio colpo in casa Pacers: dai Bucks arriva Malcolm Brogdon via sign and trade, c’è la firma di Jeremy Lamb

La free agency NBA, inizia alla mezzanotte italiana, regala due colpi importanti in casa Indiana Pacers. Dai Milwaukee Bucks arriva Malcolm Brogdon, talentuoso playmaker che ricoprirà un ruolo di primo piano ad Indianapolis. Brogdon ha firmato un rinnovo con i Milwaukee Bucks da 85 milioni per 4 anni, trasferendosi ai Pacers via sign and trade in cambio di una prima e una seconda scelta. Dalla free agency arriva invece Jeremy Lamb che, alla scadenza del suo contratto con i Charlotte Hornets, si è legato ad Indiana con un triennale da 31.5 milioni complessivi.

