Mercato NBA – Nuovo colpo per i Lakers: in arrivo Avery Bradley tagliato dai Grizzlies

I Los Angeles Lakers pronti a firmare Avery Bradley: la guardia, tagliata nelle ultime ore dai Memphis Grizzlies, firmerà un biennale

Il mercato dei Los Angeles Lakers non si ferma più. Dopo l’arrivo di Anthony Davis, primo colpo di mercato dei giallo-viola, la franchigia losangelina ha firmato una serie di nomi utili a puntellare il proprio roster. L’ultimo dei quali è in arrivo direttamente da Memphis. Dopo essere stato tagliato dai Grizzlies, Avery Bradley è pronto ad unirsi ai Lakers. Secondo l’insider ESPN Adrian Wojnarowski, la guardia ex Clippers, Celtics e Pistons, firmerà un biennale da 9.7milioni con player option per la seconda stagione.

