Mercato NBA – Nuovo centro per i Boston Celtics: dall’Europa arriva Vincent Poirier

Nuovo centro per i Boston Celtics: Danny Ainge pesca in Europa e prende Vincent Poirier, lungo francese in forza al Baskonia

Dopo aver fatto il cambio Kyrie Irving-Kemba Walker in cabina di regia, i Boston Celtics hanno pensato di migliorare il proprio reparto di lunghi, entrambi europei. Il primo ad essere arrivato è stato il centro turco Enes Kanter, free agent in uscita dai New York Knicks, mentre il secondo è il francese Vincent Poirier che fa il suo esordio nella lega. Danny Ainge ha pescato il lungo transalpino in forza al Baskonia, seguendo probabilmente le sue partite in Eurolega, torneo che lo ha visto guidare la classifica dei rimbalzi (8.07 a partita).

