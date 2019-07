Mercato NBA – Nessuna offerta per DeMarcus Cousins: ‘Boogie’ decide di cambiare agente

DeMarcus Cousins non sembra suscitare interesse nelle franchigie NBA e opta per la soluzione drastica: ‘Boogie’ cambia agente, lo rappresenterà Jeff Schwartz

DeMarcus Cousins sembrava dover essere uno dei nomi più caldi del mercato dei free agent, ma dopo 4 giorni dall’inizio della free agency, il centro in uscita dagli Warriors non è riuscito ancora ad accordarsi con alcuna squadra. Adrian Wojnarowski lo ha spiegato chiaramente: DeMarcus Cousins non suscita interesse nelle franchigie NBA per vari motivi. Dal canto suo, l’ex Kings e Pelicans ha scelto di dare un netto scossone alla sua situazione: licenziato il proprio agente, ‘Boogie’ si farà rappresentare da Jeff Schwartz, manager di Kemba Walker fresco di contratto con i Boston Celtics.

