Mercato NBA – Milwaukee Bucks: Middleton resta, rinnovo per Brook Lopez che saluta l’arrivo del fratello Robin

Allo scoccare della mezzanotte italiana la free agency NBA ha ufficialmente aperto i battenti. Uno dietro l’altro si sono susseguiti i colpi delle franchigie che avevano preparato già da tempo le proprie strategie ed erano solo in attesa di metterle nero su bianco. Dopo l’ottima stagione trascorsa, nei quali sono arrivati il primo posto nella Eastern Conference, le Finali di Conference e l’MVP di Giannis Antetokounmpo, i Milwaukee Bucks hanno deciso di rinforzare la squadra per puntare al bersaglio grosso.

Sono arrivati due rinnovi importanti: quello di Khris Middleton (178 milioni per 5 anni) e quello di Brook Lopez (52 milioni per 4 anni). Ha firmato nuovamente anche George Hill, legandosi ai Bucks per 3 stagioni a 29 milioni complessivi. Nella notte è arrivato anche un altro Lopez, Robin, fratello di Brook, che ha occupato lo spot di centro di riserva con un biennale, con il primo anno garantito a 4.8 milioni di dollari.

