Mercato NBA – Milwaukee Bucks su J.R. Smith: i Lakers si defilano

I Milwaukee Bucks fortemente interessati a J.R. Smith, si studiano i margini per il possibile accordo: i Lakers, accostati al giocatore, si sono chiamati fuori

J.R. Smith la scorsa stagione ha criticato aspramente la scelta dei Cavs di mascherare le intenzioni di tankare per poi ritrovarsi, dopo un’incredibile serie di sconfitte, ad esonerare Tyronn Lue e puntare ad una buona scelta al Draft cestinando la stagione. Critiche che gli sono valse appena 11 partite in stagione e un posto ai margini della rosa. Dopo diversi tentativi di scambio non andati a buon fine, J.R. Smith è stato tagliato dalla franchigia dell’Ohio diventando free agent. Secondo Shams Charania di The Athletic, i Milwaukee Bucks sarebbero formentente interessati al giocatore, al punto di aver già fissato un incontro per definire i dettagli del contratto. Grazie alla sua esperienza e alle sue abilità da tiratore (oltre il 37% in carriera da dietro l’arco), J.R. Smith potrebbe essere il sostituto ideale di Mirotic e Brogdon in una squadra che punta all’anello. I Lakers, franchigia interessata al giocatore che in passato è stato compagno di LeBron James, si sono chiamati fuori da ogni trattativa.

Valuta questo articolo