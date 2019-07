Mercato NBA – Michael Jordan saluta Kemba Walker: “hai sempre rappresentato Charlotte con classe”

Il proprietario degli Hornets ha ringraziato Kemba Walker dopo otto stagioni trascorse a Charlotte, augurandogli buona fortuna

L’avventura di Kemba Walker con gli Charlotte Hornets è ormai arrivata al capolinea, la firma con i Boston Celtics è imminente e Michael Jordan ha deciso così di salutarlo con affetto.

Il proprietario della franchigia del North Carolina ha voluto mandare pubblicamente un messaggio, che ha toccato il cuore del suo ex playmaker: “a nome di tutta l’organizzazione Hornets, voglio ringraziare Kemba per le otto stagioni incredibili all’interno della nostra franchigia. Ha sempre rappresentato gli Hornets, l’NBA e la città di Charlotte con classe, sia in campo che nella comunità – siamo dispiaciuti del suo addio. È un giocatore speciale, con un cuore gigantesco e un’etica instancabile sul lavoro, Kemba è davvero uno dei migliori in assoluto ad aver giocato nella nostra squadra: auguriamo a lui e alla sua famiglia tutto il meglio per il futuro“.

Per Kemba Walker si spalancano adesso le porte dei Celtics, con cui firmerà un contratto di quattro anni a 141 milioni di euro. Il playmaker aveva ormai deciso di lasciare Charlotte, avendo addirittura rifiutato una maxi offerta di 160 milioni in 5 anni nonostante fosse eleggibile per un accordo da 221 milioni in base al supermax contract.

