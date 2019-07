Mercato NBA – Lakers, perso Kawhi Leonard scatta il piano B: arrivano Danny Green e Caldwell-Pope

Delusi dalla mancata firma di Kawhi Leonard, i Los Angeles Lakers attuano il loro piano B: firmati Danny Green e Kentavious Caldwell-Pope

I Lakers hanno fatto di tutto per portare Kawhi Leonard a Los Angeles. Hanno sguinzagliato LeBron James ed Anthony Davis (e forse anche Magic Johnson), Snoop Dogg ci ha provato con una canzone, la franchigia ha atteso con pazienza, scalando le gerarchie fino a superare (apparentemente) Raptors e Clippers. Poi la scelta inaspettata: Kawhi Leonard giocherà a Los Angeles, ma sponda Clippers.

Una beffa per i Lakers che hanno attuato in fretta e furia il loro piano B, prima che gli ultimi free agent utili si accasassero altrove. I Lakers hanno firmato due guardie funzionali al proprio roster. Free agent uscito dal contratto con i Raptors, nonché compagno di Kawhi Leonard da 8 anni a questa parte, Danny Green ha deciso di non seguire ‘Kawow’ ma di firmare con LeBron James ed Anthony Davis per 2 anni a 30 milioni di dollari complessivi. Insieme a lui è arrivato il rinnovo di Kentavious Caldwell-Pope, firmato con un biennale da 16 milioni di dollari. I prossimi colpi potrebbero essere altri veterani come Rajon Rondo e JaVale McGee pronti al rinnovo e a completare la panchina.

