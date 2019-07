Mercato NBA – I Lakers non si fermano: dagli Warriors arriva Quinn Cook

Quinn Cook saluta Golden State per una nuova avventura ai Lakers: i dettagli

Dopo la firma di Kawhi Leonard con i Clippers il mercato NBA non ha terminato di regalare importanti colpi. A muoversi sono i Lakers, che dopo essersi fatti scappare l’MVP delle Finals hanno deciso di portare in gialloviola Quinn Cook. Il cestista, secondo Haynes, avrebbe trovato l’accordo con la squadra di Los Angeles per un biennale da 6 milioni di dollari.

