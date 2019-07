Mercato NBA – Lakers, arriva Jared Dudley: i Nets lo sostituiscono con Wilson Chandler

I Los Angeles Lakers firmano Jarde Dudley nello spot di centro: i Nets sostituiscono l’ormai ex veterano con Wilson Chandler

In attesa della scelta di Kawhi Leonard, i Los Angeles Lakers hanno deciso di muoversi sul mercato, senza però intaccare troppo il proprio cap. Jared Dudley vestirà la casacca giallo-viola per un anno a 2.6 milioni di dollari. Il veterano ex Nets e Suns ha spiegato: “questo trasferimento è qualcosa che stavo contemplando. Avrei finalmente la possibilità di gareggiare per un titolo, che è qualcosa che non ho più avuto dai tempi di Steve Nash. Penso solo di essere finalmente vicino a casa e con i Lakers, cosa c’è di meglio?”. Perso il loro veterano e grande uomo spogliatoio, i Brooklyn Nets hanno messo sotto contratto Wilson Chandler con un annuale da 2.6 milioni: Chandler risulterà con un comprimario di alto livello se dovesse confermare o migliorare i suoi 6 punti, 4.2 rimbalzi e 1.6 assist messi con i Clippers la scorsa stagione.

Valuta questo articolo