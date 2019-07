Mercato NBA – Kyle Korver tagliato dai Suns: la guardia vuole Lakers, Sixers o Bucks

Kyle Korver tagliato dai Phoenix Suns nelle ultime ore: il giocatore spera in una chiamata di Lakers, Sixers o Bucks per la prossima stagione

Nel corso della trade che aveva portato Mike Conley ai Jazz, Kyle Korver era finito ai Phoenix Suns. Avventura piuttosto breve quella della guardia ex Cleveland Cavaliers che è stato tagliato dai Suns nelle ultime ore. Secondo quanto riportato dall’insider ESPN Adrian Wojnarowski, Kyle Korver vorrebbe firmare con una franchigia in grado di dire la sua nella postseason e di puntare magari al titolo. Il cerchio sembra essersi ristretto a 3 squadre: Los Angeles Lakers, Philadelphia 76ers e Milwaukee Bucks. Squadre alle quali i 9 punti di media in uscita dalla panchina e il 39.7% da 3 punti mantenuto da Korver la scorsa stagione, potrebbero ritornare davvero utili.

