Mercato NBA – Kyle Korver è un nuovo giocatore dei Milwaukee Bucks: i dettagli dell’accordo

Kyle Korver ha accettato l’offerta dei Milwaukee Bucks: il tiratore tagliato dai Suns ha firmato un contratto della durata di un anno

I Milwaukee Bucks hanno aggiunto un’altra pedina al loro roster in vista della prossima stagione. Secondo Adrian Wojnarowski, insider di ESPN, Kyle Korver ha posto la sua firma sul contratto che lo legherà alla franchigia campione della Eastern Conference. Korver ha accettato un contratto annuale da 2.6 milioni di dollari. Il giocatore era stato tagliato da qualche giorno dai Phoenix Suns. Secondo Wojnarowski, per battere la concorrenza dei Sixers, interessati alla guardia di Paramount, ha giocato un ruolo chiave la presenza di coach Mike Budenholzer suo ex allenatore agli Atlanta Hawks.

