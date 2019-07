Mercato NBA – Kostas Antetokounmpo ai Lakers: il terzo fratello firmato con un two way contract

Kostas Antetokounmpo è un nuovo giocatore dei Los Angeles Lakers: il fratello minore di Giannis ha firmato un two way contract

Dopo Giannis e Thanasis, anche il terzo dei fratelli Antetokounmpo ha trovato squadra. Stando a quanto riporta Shams Charania di The Athletic, Kostas Antetokounmpo, il più piccolo dei 3 fratelli, si è accordato con i Los Angeles Lakers. Il 21enne ha firmato un two way contract con la franchigia giallo-viola dopo essere stato tagliato dai Dallas Mavericks. I Lakers vogliono provare a testare le qualità, magari ancora inespresse, del più giovane degli Antetokounmpo, oppure il suo arrivo è solo un modo per prepare la possibile firma di Giannis alla scadenza del suo contratto?

Valuta questo articolo