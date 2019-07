Mercato NBA – Kemba Walker ai Celtics: l’annuncio ufficiale della squadra di Boston

Kemba Walker saluta gli Hornets: arriva l’annuncio ufficiale dei Boston Celtics

Continuano i colpi di mercato a tenere vivi e gli appassionati di NBA in attesa della nuova stagione. Dopo l’annuncio ufficiale dell’addio di Iguodala agli Warriors, arriva la comunicazione ufficiale dei Celtics, che hanno ingaggiato Kemba Walker: “Kemba ha giocato al livello dei migliori della lega per tanti anni. Con le sue doti e la sua consistenza crediamo che si inserirà senza problemi in quello che stiamo provando a fare come organizzazione”, queste le parole di accoglienza dei verdi per annunciare una sign and trade con gli Hornets, che per Walker hanno ricevuto i Rozier.

