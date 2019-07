Mercato NBA – Kawhi Leonard ha deciso! Lakers beffati, c’è la firma con i Clippers: insieme a lui arriva Paul George

Kawhi Leonard è un nuovo giocatore dei Clippers! Per lui un contratto al massimo salariale da 142 milioni di dollari per 4 anni. ‘Kawow’ arriva in coppia con Paul George tradato dai Thunder

Dopo diversi giorni di lunga attesa, Kawhi Leonard ha deciso in che squadra giocare. I Lakers sembravano i favoriti per comporre un trio da urlo con LeBron James ed Anthony Davis. Subito dietro i Toronto Raptors con i quali aveva appena vinto il titolo NBA e quello di MVP delle Finals. Ma ‘Kawow’ non ha scelto nessuna delle due destinazioni. La terza opzione, finita indietro nelle gerarchie, portava ai Los Angeles Clippers, franchigia alla quale in passato Leonard aveva più volte fatto l’occhiolino, esprimendo più volte la volontà di ‘tornare a casa’, ma non di giocare con LeBron James. Incredibile ma vero, Leonard ha scelto i Clippers.

Secondo Adriana Wojnarowski, l’ex San Antonio Spurs si sarebbe accordato con la franchigia losangelina per 142 milioni di dollari in 4 anni. Insieme a lui i Clippers hanno prelevato Paul George dai Thunder con un’incredibile trade: Danilo Gallinari, Shai Gilgeous-Alexander, 4 prime scelte al Draft non protette, una protetta e due possibilità di scambio delle scelte sono finite ad OKC.

