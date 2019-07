Mercato NBA – Kawhi Leonard conteso tra… rapper: Snoop Dogg lo vuole ai Lakers, sui social una speciale canzone [VIDEO]

Snoop Dogg cerca di convincere Kawhi Leonard a scegliere i Lakers con una breve canzoncina pubblicata sui social

Non è ancora stato definito il futuro di Kawhi Leonard: dopo la vittoria del titolo NBA con i Toronto Raptors, è quella riguardante il 28enne di Los Angeles la trattativa più attesa. Tre le possibilità per l’MVP delle Finals: Leonard deve decidere tra le seguenti opzioni: rimanere con la squadra canadese, iniziare una nuova avventura ai Clippers o tornare nella sua città natale con i Lakers.

Se i Toronto Raptors stanno ricevendo un importante aiuto da parte di Drake, per convincere Leonard a restare in Canada, anche i Lakers hanno il loro ‘asso nella manica’. E’ sfida tra rapper: Snoop Dogg ha infatti pubblicato poche ore fa un video in un cui intona una canzone con la quale invita Leonard ad unirsi al Lakers. “Kawhi Kawhi, dimmi che sarai un Lakers, Kawhi, Kawhi, torna a LA“.

