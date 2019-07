Mercato NBA – Josh Jackson ceduto ai Grizzlies, nella trade anche Korver pronto ad essere tagliato dai Suns: i Lakers ci pensano

Josh Jackson ceduto ai Memphis Grizzlies: nella trade coinvolto anche Kyle Korver che finisce ai Suns ma potrebbe essere presto tagliato. I Lakers interessati al tiratore

Trade davvero particolare nella notte. I Phoenix Suns si sono liberati della 4ª scelta al Draft 2017, Josh Jackson, cedendolo ai Memphis Grizzlies. Il giocatore si è trasferito in Tennessee insieme a DeAnthony Melton e due seconde scelte (2020 e 2021) in cambio di Jevon Carter e Kyle Korver. I Suns sembrano essersi stancati di Josh Jackson, finisto spesso nei guai con la legge nell’ultimo periodo. I Grizzlies proveranno a sfruttare l’occasione. Intanto l’avventura di Kyle Korver in Arizona potrebbe addirittura non iniziare. I Suns avrebbero in mente di tagliare il contratto dell’ex Cleveland Cavaliers, finito nel mirino di Lakers, Sixers e Bucks.

