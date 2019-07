Mercato NBA – Jerry West elogia i Clippers: “chi avrà il coraggio di marcare Kawhi Leonard e Paul George?”

Jerry West elogia il doppio colpo di mercato dei Clippers: l’ex cestista esalta le qualità di Kawhi Leonard e Paul George

Jerry West è uno dei pochi cestisti ad aver avuto un’ottima carriera da giocatore ed è anche riuscito a ripetersi in qualità di dirigente. ‘Mr Logo’ ha formato la coppia Shaquille O’Neal-Kobe Bryant ai Los Angeles Lakers, ha consigliato agli Warriors le scelte di Klay Thompson e Draymond Green, nonché l’arrivo di Durant nel 2016. Da dirigente dei Clippers ha inoltre contribuito all’arrivo di Paul George e Kawhi Leonard, due giocatori in grado di far diventare la franchigia losangelina una fra le principali candidate al titolo NBA. West ha definito “inaudito” il doppio colpo dei Clippers spiegando poi: “quando Paul e Kawhi saranno in campo nei finali di partita, non so chi vorrà prendersi l’incarico di marcarli. Forse uno dei due può essere arginato, ma entrambi no”.

