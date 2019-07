Mercato NBA – Continua il rebuilding in casa Pelicans: arrivano JJ Redick e Derrick Favors

Continua la straordinaria opera di rebuilding in casa New Orleans Pelicans: dalla free agency arrivano JJ Redick e Derrick Favors

Dopo aver preso atto del sicuro addio di Anthony Davis, in casa Pelicans le sensazioni non erano delle migliori. Ed invece New Orleans ha messo in piedi un rebuilding davvero niente male. Nella trade di Davis sono arrivati giovani interessanti come Lonzo Ball, Brandon Ingram e Josh Hart, oltre alla pick numero 4 trasformata nella 8, 17 e 35 degli Hawks. A proposito di Draft, Zion Williamson è il prospetto dal quale ripartire con un grande sorriso: un talento come lui nasce una volta per generazione.

Dal mercato sono arrivati altri due innesti importanti: lasciato andare Julius Randle, i Pelicans hanno firmato JJ Redick e Derrick Favors. Il primo lascia i Sixers per ottenere un biennale da 26.5 milioni di dollari e occupare l’importante spot da tiratore; il secondo lascia i Jazz dopo 9 stagioni per occupare lo spot di big man lasciato libero proprio da Randle, in cambio di due seconde scelte (2021 e 2023) finite a Utah.

Valuta questo articolo