Mercato NBA – Colpo a sorpresa degli Hawks: in arrivo Jabari Parker

Prosegue la fase di ricostruzione degli Atlanta Hawks. La franchigia della Georgia ha optato per la creazione di un core giovane, guidato da leader Trae Young, con al seguito John Collins, Kevin Huerter, DeAndre Hunter e Cam Reddish. Secondo Yahoo Sport è in arrivato anche un altro prospetto interessante, Jabari Parker, in uscita dagli Wizards che non hanno esercitato la team option da 20 milioni presente nel suo contratto. Classe 95, dunque inseribile fra i giovani, Jabari Parker firmerà un biennale da 13 milioni di dollari con una player option esercitabile nel secondo anno di contratto. Infortuni permettendo, l’ex Bulls e Wizards potrebbe essere un prospetto davvero interessante che in NBA non è mai riuscito ad esprimere al meglio il suo grande potenziale.

