Mercato NBA – Charlotte Hornets, scelto il sostituto di Kemba Walker: dai Celtics arriva Terry Rozier

I Charlotte Hornets hanno scelto il sostituto di Kemba Walker: dai Boston Celtics arriva Terry Rozier via sign and trade

I Charlotte Hornets hanno preso una decisione drastica in merito al loro futuro. La franchigia del Nord Carolina ha lasciato andare Kemba Walker, stella della squadra nelle ultime stagioni, accordatosi con i Boston Celtics. Il suo sostituto arriva proprio da Boston: Terry Rozier. Il playmaker, riserva di Kyrie Irving, ha preferito cercare fortuna in una franchigia che gli concedesse una chance da titolare, dopo la stagione fatta di luci ed ombre in uscita dalla panchina di Brad Stevens. Rozier arriva via sing and trade con un triennale da 58 milioni di dollari.

