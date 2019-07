Mercato NBA – Lo strano caso di DeMarcus Cousins, top player ‘ignorato’: ma attenzione a Lakers e Clippers

DeMarcus Cousins senza mercato: richieste di contratto troppo alte e condizione fisica precaria spaventano le franchigie. Lakers e Clippers potrebbero farci un pensierino

La free agency NBA è iniziata da due giorni e ha già regalato tantissimi colpi. I free agent più importanti sono ‘andati a ruba’ nella loro quasi totalità. Macano all’appello due nomi: Kawhi Leonard e DeMarcus Cousins. Due top player dalle situazioni diametralmente opposte. Se da una parte Kawhi Leonard, neo MVP delle Finals, uscito dal contratto con Toronto, si è preso dei giorni per valutare tutte le offerte che gli sono pervenute (Lakers, Clippers e Raptors), dall’altra DeMarcus Cousins non ha praticamente mercato.

Lo afferma Adrian Wojnarowski che indica le due condizioni per le quali l’ex Warriors è rimasto senza contratto: la grande presenza di tanti centro di alto livello senza mercato (Horford, Vucevic, Lopez, Jordan, Gasol, Kanter ecc.); i dubbi sulle sue condizioni fisiche in relazione ai tanti soldi richiesti. Cousins aveva accettato la mid-level exception da 5 milioni di dollari con gli Warriors la scorsa stagione, prendendosi diversi mesi di ‘pausa’ per recuperare al meglio dalla rottura del tendine d’Achille e tornare nelle fasi finali della stagione, provando a mettersi un ‘facile’ anello al dito (che non è arrivato).

Ad oggi la firma di Cousins dipende dal destino di Kawhi Leonard: la franchigia che non dovesse firmarlo fra Lakers e Clippers potrebbe offrirgli un contratto. Se non dovesse arrivare alcuna proposta, l’insider ESPN ha spiegato che Cousins potrebbe addirittura ricevere proposte inferiori ai 5 milioni guadagnati nell’ultimo anno con Golden State.

