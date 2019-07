Mercato NBA – Anthony Davis apre ad un futuro ai Bulls: “Chicago è la mia città, è La Mecca del basket”

Anthony Davis apre ad un futuro ai Chicago Bulls: parole d’amore per la sua città natale che hanno fatto impazzire i fan

È da poche settimane un nuovo giocatore dei Los Angeles Lakers e i fan giallo-viola non vedono l’ora di vederlo dominare la lega insieme a LeBron James, ma Anthony Davis pensa già al suo futuro. Fra qualche anno, l’ex Pelicans ha espresso la volontà di tornare a casa e vestire la maglia dei Chicago Bulls. Notizia che ha letteralmente fatto impazzire i tifosi della sua città natale, Chicago. Ai microfoni del Chicago Tribune ha dichiarato: “è la mia città, se in futuro dovesse presentarsi questa opportunità, di sicuro la considererei. A Chicago si gioca in ogni condizione, si trova sempre il modo, non conta se è freddo, se piove, o se è troppo caldo, il loro amore per il basket è tremendo. Siamo una ‘basketball city’, e siamo ‘La Mecca’del basket”.

