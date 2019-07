Mercato NBA – Adesso è ufficiale, gli Warriors salutano Iguodala: ritirata la maglia n° 9

Iguodala saluta i Golden State Warriors: ufficializzata la trade che lo spedisce a Memphis

L’addio di Iguodala agli Warriors era nell’aria da tempo ormai, ma solo nelle ultime ore è arrivata l’ufficialità di Golden State, che saluta il cestista statunitense, annunciato la trade che lo manda a Memphis, insieme ad una prima scelta futura, in cambio di Washburn.

Non è però finita qua: Memphis è infatti intenzionata a valutare l’ingaggio di Iguodala, cercando di capire il suo valore di mercato, per puntare a qualche giovane. In caso di un ritorno sul mercato del 35enne, tante sono le squadre che potrebbero farsi avanti, come Lakers, Clippers, Sixers e Rockets.

Intanto da Golden State arrivano rumors secondo i quali la maglia numero 9 sarà ritirata, in omaggio proprio ad Iguodala. “Nell’estate 2013 abbiamo fatto di tutto per prendere Andre Iguodala via free agency. Pensavamo che sarebbe diventato un componente fondamentale di una squadra giovane, in crescita e con ambizioni di titolo. Ma guardandoci indietro oggi scopriamo che allora avevamo sottostimato quello che Andre ha poi dato a questa squadra, sia in campo che in spogliatoio. Andre si è sacrificato per il bene della squadra, arrivando comunque a vincere il premio di mvp delle Finals in una delle storie più belle di questa dinastia. È stato assolutamente vitale per il nostro successo, per le cinque apparizioni consecutive alle Finals e i tre titoli. Ringraziamo Andre per tutto quello che ci ha dato e non vediamo l’ora di vedere la sua maglia ritirata salire al soffitto del Chase Center”, si legge nel comunicato del club.

Valuta questo articolo