Mercato Basket Serie A – La Virtus ufficializza Teodosic, per l’Olimpia invece c’è Aaron White

Il club di Bologna ha ufficializzato l’arrivo di Teodosic, mentre i lombardi hanno comunicato l’ingaggio dell’ala nata in Ohio

Il mercato in Serie A di basket si accende, con due colpi firmati dalla Virtus Bologna e dall’Olimpia Milano. Le V nere infatti ufficializzano l’arrivo di Milos Teodosic, forte giocatore serbo che torna in Europa dopo l’esperienza ai Clippers. Un pezzo da 90 per la formazione di Bologna, considerando le passate esperienze del playmaker con le maglie di CSKA Mosca (con cui vince l’Eurolega) e Olympiacos. Teodosic ha firmato un contratto triennale.

Nuovo arrivo anche in casa Olimpia Milano: “la Pallacanestro Olimpia Milano ha firmato un contratto di due anni con il giocatore Aaron White, ala forte di 2.06 centimetri, nato il 10 settembre 1992 a Strongsville, in Ohio, proveniente dallo Zalgiris Kaunas“. Queste invece le parole del giocatore americano: “io e la mia famiglia siamo felici di unirci all’Olimpia Milano e di lavorare con coach Ettore Messina e i nuovi compagni per tentare di competere ai massimi livelli in uno dei club più prestigiosi d’Europa. Non vedo l’ora di arrivare a Milano e di mettermi al lavoro“.

