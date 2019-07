Mayweather vs Pacquiao 2 – Che bordata da Floyd: “prima ti ho battuto, poi ti ho comprato. Lotti per me, quando hai bisogno”

Si susseguono i battibecchi social fra Mayweather e Pacquiao in vista del loro possibile rematch: il filippino provoca, la risposta di Floyd è devastante

Negli ultimi giorni Mayweather e Pacquiao si stanno punzecchiando tramite i social. Il tutto è nato dopo la vittoria di Pacquaio su Keith Thurman di domenica, alla quale ha fatto seguito un post polemico di Mayweather che si attribuiva il merito di aver dato popolarità al pugile filippino in seguito al loro match del 2015 (vinto da Floyd). Pacquiao ha risposto sfidandolo ad organizzare “Mayweather vs Pacquiao 2”, ma la risposta del pugile americano non si è fatta attendere: “parliamo di fatti! Bob Arum non è più il tuo promoter, quando si viene alla Mayweather Promotions e PBC Events io sono il ‘negro che comanda’. In conclusione, faccio più soldi di te; ti ho battuto, poi ti ho firmato! Ero al tuo match solo per supervisionarti, come mio impiegato, come ogni vero CAPO deve fare. Tu hai fatto 10 milioni per 12 round mentre io ho fatto 9 milioni in 3 minuti giocando in un’esibizione con un tizio che sembrava un fattorino delle pizze. Ti ho sconfitto mentalmente, fisicamente e finanzialmente. Ricorda: tu lotti perché ne hai bisogno, io lotto quando voglio!”.

