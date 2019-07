Sotterfugi e dispetti, Maxi Lopez ‘smaschera’ Wanda Nara: “ecco cosa fa per non farmi vedere i miei figli”

L’argentino è tornato a parlare del suo complicato rapporto con Wanda Nara, facendo alcune clamorose dichiarazioni

L’avventura al Vasco da Gama è ormai giunta al capolinea, l’intenzione di Maxi Lopez è quella di tornare in Italia per vivere un’altra esperienza in Serie A.

L’obiettivo è anche quello di avvicinarsi un po’ ai propri figli, con i quali è stato finora complicato passare del tempo per via del comportamento dell’ex moglie Wanda Nara. Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, l’argentino è tornato all’attacco, rivelando alcuni clamorosi retroscena: “i miei figli sono tutti attaccanti, anche se Constantino gioca anche un po’ in porta. Mi sa che non ha ancora deciso. Sono tutti all’Accademia del Como, ma li vedo ancora quando vuole Wanda. Non li vedo da gennaio, recentemente sono andato a Milano pensando di poter passare del tempo con loro, ma sono stati portati via appositamente. E’ così da anni, devo essere forte. Con Wanda non parlo nemmeno più, tanto poi mi ritrovo tutto sui social. Lei e Icardi sono del tutto complementari, se lei fa una cosa è perché lui approva. Viaggiano in tandem. Chiese anche a me di potermi fare da agente, quando dovevo passare dal Catania al Milan. Rifiutai perché per me non va bene mischiare vita privata e professionale. L’approccio con lui resta sempre lo stesso e lo conoscete già“.

Su Higuain: “ci conosciamo fin da piccoli. E’ un ragazzo che deve essere motivato costantemente. Il Milan una volta era una famiglia, poi è cambiato. A un giocatore occorre stabilità, uno così non ti va via se hai un progetto chiaro. Peccato, poteva essere un gran bel matrimonio. Io sono legato a Mihajlovic mi ha lasciato quel qualcosa in più, anche se era amore-odio. Quando litigavamo si andava sul pesantissimo. Ma gli voglio bene. Un altro che mi colpì è Corini. Ora però guardiamo al futuro: pronto per la prossima avventura“.

