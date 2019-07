Fischiano le orecchie di Maxi Lopez, la frecciata arriva dall’avvocato di Wanda Nara: “ha lasciato i figli senza cibo…”

L’avvocato della moglie-agente di Mauro Icardi ha attaccato duramente Maxi Lopez, lanciandogli una durissima frecciata

Non si placano le scintille sull’asse Maxi Lopez-Wanda Nara, i due continuano a lanciarsi frecciate dopo la burrascosa fine del loro amore. L’ultima in ordine di tempo è quella dell’avvocato della show girl argentina, Ana Rosenfeld, che ha attaccato duramente l’ex Milan ai microfoni del Clarin.

Parole durissime quelle del legale della moglie-agente di Icardi: “da 10 mesi non paga gli alimenti ai suoi figli, se non fosse per Mauro, i ragazzi non andrebbero a scuola, non avrebbero casa o cibo, lui gli compra le medicine, vestiti, tutto! Quanti soldi deve a Wanda? Tanti! Ha bloccato tutto, ma i ragazzi non mangiano mattoni. Può vedere i figli quando vuole, chiedetegli da quanto tempo non li sente e non li vede, nessuno glielo impedisce”.

Valuta questo articolo