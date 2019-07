Matrimonio Paola Turani, la sposa lancia il bouquet e lo prende… Linda Morselli: nozze in vista con Alonso?

Il lancio del bouquet di Paola Turani non ha dubbi: presto le nozze di Linda Morselli e Fernando Alonso

E’ andato in scena ieri il tanto atteso matrimonio di Paola Turani col Serpella. La famosa influencer è convolata a nozze col suo storico compagno, davanti agli amici più cari e ai familiari in uno scenario da favola. Abito stellare e fedi portate dai fedelissimi amici a quattro zampe Nadine e Gnomo, per un matrimonio da sogno. Tra gli invitati anche le amiche Renata Zanchi e Linda Morselli, quest’ulima ha vissuto un momento davvero speciale. Nel lancio del bouquet è stata proprio la fidanzata di Fernando Alonso la fortunata a ritrovarsi in mano il mazzolino di fiori della sposa. Divertimento, risate e tanta gioia per la bella modella, che poi sui social ha voluto ‘punzecchiare’ il suo uomo.

Dopo aver pubblicato diverse volte il video del lancio del bouquet, Linda ha anche postato nelle sue Storie Instagram dei simpatici video nei quali cerca di far capire al suo uomo che è arrivato il momento di convolare a nozze: “amore ho preso il bouquet, da Paola Turani, il bouquet amore i fiori, sai cosa vuol dire in Italia“, ha affermato la modella. “In Spagna è quello che paga da mangiare“, ha scherzato Fernando Alonso.

Valuta questo articolo