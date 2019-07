Real Madrid, Marcelo fermato dalla polizia a Rio: multa e ritiro della patente per aver rifiutato l’etilometro

L’esterno del Real Madrid è stato multato per aver rifiutato di soffiare davanti agli agenti, preferendo pagare una multa

Disavventura per Marcelo nella serata di ieri, il giocatore del Real Madrid infatti è stato fermato dalla polizia di Rio de Janeiro, dove sta trascorrendo le vacanze in attesa della prossima stagione. Secondo quanto riferito da ‘O Globo’, il brasiliano ha rifiutato di sottoporsi al test dell’etilometro, preferendo pagare una multa per la sua infrazione.

Marcelo ha dunque aperto il portafogli e versato 2.934 reais (circa 675 euro), nulla di che considerando l’ingaggio, ma questa decisione ha comportato anche il ritiro della patente per un anno nel territorio brasiliano.

