Manchester United, Solskjaer mette in guardia Juve e Real: “non abbiamo bisogno di vendere Pogba”

L’allenatore del Manchester United ha fatto chiarezza sulle intenzioni del proprio club, ammettendo come non ci sia la necessità di vendere Pogba

E’ cominciata la tournée in Australia per il Manchester United, che lavorerà in Oceania per dieci giorni prima di far rientro in Europa. Sono giorni frenetici anche per quanto riguarda il mercato, in particolare per ciò che concerne il nome di Paul Pogba, in cima alla lista dei desideri di Real Madrid e Juventus.

Solskjaer si è soffermato in conferenza stampa sul futuro del francese, ammettendo come il club non abbia nessuna intenzione di venderlo: “ci sono state un sacco di chiacchiere e speculazioni su molti dei nostri giocatori, sia in entrata che in uscita. Ma, per quanto ne so, fino ad ora non abbiamo ricevuto nessuna offerta, né per Paul e né per altri. Lui, come la maggior parte dei nostri giocatori, ha un contratto lontano dalla scadenza. E noi siamo il Manchester United, non dobbiamo bisogno di vendere. In campo Pogba lavora sodo, è un vero professionista ed un ragazzo orgoglioso. Non è mai stato un problema per me“.

