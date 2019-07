Manchester United, Solskjaer allo scoperto: “nessuna offerta per Lukaku, tante speculazioni su di lui”

L’allenatore del Manchester United ha parlato di Lukaku dopo l’amichevole giocata in Australia, ammettendo di non aver ricevuto offerte

Prima amichevole e prima vittoria per il Manchester United, riuscito a superare il Perth Glory con il punteggio di 2-0, maturato grazie ai gol di Rashford e Garner.

Assente Romelu Lukaku, rimasto a guardare per ritrovare la migliore condizione fisica. L’attaccante belga è al centro di tante voci di mercato, spente nel post gara da Solskjaer: “mi aspetto che Lukaku sia recuperato per il test di mercoledì. Trasferimento all’Inter? Ci sono un sacco di speculazioni, ma dovrebbe essere a posto per mercoledì. Si è allenato con la squadra ieri, ma sarebbe stato inutile rischiarlo oggi. Vedremo quando la stagione sarà iniziata se sarà ancora dello United. Non abbiamo ricevuto offerte che stiamo considerando. Se ho parlato con lui? Tutte le conversazioni con i miei giocatori sono confidenziali e rimangono fra noi

