Manchester United, Solskjaer esclude Lukaku dal match con il Tottenham: “si è infortunato durante l’allenamento”

L’allenatore del Manchester United ha rivelato il forfait dell’attaccante belga nel match di ICC con il Tottenham

Romelu Lukaku salterà anche il match tra Manchester United e Tottenham di International Champions Cup, l’attaccante belga continua ad avere problemi fisici e Ole Gunnar Soskjaer non ha intenzione di rischiarlo.

A rivelarlo è lo stesso manager norvegese in conferenza stampa: “Lukaku si è infortunato durante l’allenamento. Non è nulla di grave, ma ha lavorato comunque in palestra e domani non ci sarà. Pogba? Non sarà mai un problema. Penso che i nostri tifosi sappiano cosa ha dato Paul al club e cosa ci può dare. Naturalmente c’è una piccola, rumorosa minoranza, ma Paul è una persona assolutamente eccezionale e io e i giocatori siamo pronti a testimoniarlo. Non è mai stato un problema e siamo solo grati che giochi in questo modo”.

