Manchester United, paura per un membro dello staff: l’uomo è in prognosi riservata all’ospedale di Perth

Il club ha chiesto che venga rispettata la privacy dell’uomo e quella della sua famiglia, in ansia per le sue condizioni

Il Manchester United è in ansia per le condizioni di un membro del proprio staff, ricoverato d’urgenza presso l’ospedale di Perth, dove la formazione inglese sta svolgendo la propria tournée estiva. L’uomo è stato trasportato presso il nosocomio australiano su invito del medico del club, dove adesso si trova in prognosi riservata.

La società ha diramato una nota ufficiale, chiedendo rispetto per il proprio dipendente: “il nostro medico ha inviato l’uomo in ospedale per alcuni accertamenti, vi chiediamo di rispettare la sua privacy“. Al momento, il personale del Royal Perth Hospital non ha voluto rilasciare dichiarazioni.

Valuta questo articolo