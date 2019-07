Il Manchester United affronta l’Inter, Lukaku però resta fuori: Solskjaer svela i motivi dell’assenza

L’allenatore dei Red Devils ha rivelato i motivi per i quali l’attaccante belga non prenderà parte alla sfida contro l’Inter di ICC

La sfida tra Inter e Manchester United si sposta dal mercato al campo, visto che le due squadre si affronteranno domani in Asia per l’International Champions Cup. Le due società infatti discutono da giorni per provare a sbloccare l’operazione Lukaku, per il quale gli inglesi chiedono 83 milioni di euro.

Una cifra che i nerazzurri non hanno intenzione di spendere, per questo motivo prendono tempo attendendo eventuali ammorbidimenti dei ‘Red Devils‘. Intanto ci si prepara al match di domani, a cui il belga non prenderà parte per un fastidio alla caviglia accusato nei giorni scorsi. Sulle sue condizioni ha parlato Solskjaer in conferenza: “Lukaku non è in forma, quindi non sarà a disposizione per la partita di domani. Notizie di mercato su di lui? Non ho aggiornamenti rispetto all’ultima volta che ho parlato“.

Valuta questo articolo