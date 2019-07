Manchester City, Guardiola preoccupato per Sané: “il Bayern Monaco è interessato, ma spero che resti”

Parlando da Shanghai dove è in tournée con il Manchester City, l’allenatore catalano ha rivelato l’interesse dei bavaresi per il giocatore tedesco

Sale la preoccupazione in casa Manchester City per l’interesse manifestato dal Bayern Monaco per Leroy Sané, in cima alla lista della spesa del club bavarese.

Pep Guardiola non ha nessuna intenzione di privarsi dell’esterno tedesco, ma tutto dipenderà dall’offerta che la sua ex squadra decida di presentare per il classe 1996. Interrogato in conferenza a Shanghai alla vigilia del match amichevole contro il Wolverhampton, l’allenatore catalano ha ammesso: “da molto tempo stanno parlando del loro interesse per Leroy Sané, è un nostro giocatore e speriamo che possa rimanere qui in questa stagione, nella prossima e nella prossima ancora“.

