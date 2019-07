Malattia Mihajlovic, l’allenatore serbo pronto alla battaglia: il messaggio social della figlia è… fiero [FOTO]

La figlia di Mihajlovic ha postato sui social un dolce messaggio per il padre, che oggi ha annunciato di avere la leucemia

Un giorno difficile per il calcio italiano, Sinisa Mihajlovic infatti ha annunciato di avere la leucemia, un brutto male che lo costringerà a stare lontano dai campi di gioco per un po’. L’allenatore serbo non ha però nessuna intenzione di arrendersi, cominciando a lottare già dai prossimi giorni per sconfiggere questo male.

Tanti i messaggi che gli stanno arrivando, a colpire però è quello della figlia Viktorija, postato in una Instagram Stories: “dicono che Dio dia le battaglie più difficili ai soldati migliori. Anche se non rispondo, vi leggo tutti e vi ringrazio di cuore. Noi siamo la famiglia Mihajlovic, non lottare non e’ nel nostro DNA!“.

