Malattia Mihajlovic, il medico del Bologna non ha dubbi: “la leucemia si può combattere! Sinisa deve continuare le sue attività”

L’annuncio di Mihajlovic lascia tutti senza parole, ma le parole del medico del Bologna sono rassicuranti

Sinisa Mihajlovic ha annunciato oggi in una conferenza stampa organizzata ad hoc, di aver scoperto di avere la leucemia. Un annuncio shock, che ha visto l’allenatore serbo cedere alle lacrime in un momento di forti emozioni. Una malattia contro la quale Mihajlovic lotterà con tutte le sue forze, per sconfiggerla e tornare a pieno regime al comando del Bologna. Una malattia, che, secondo quanto affermato dal medico del Bologna, non terrà l’allenatore rossoblu troppo lontano dalla sua panchina.

“Dovrà fare delle terapie che sono efficaci perché questa è una malattia che si può combattere. Inizierà martedì ma deve anche poter continuare la sua attività. Non possiamo ancora dirlo quanto durerà. Sappiamo la diagnosi, ma non conosciamo il tipo di leucemia. Speriamo che possa essere un passaggio corto. Vincendo questa battaglia tornerà fisicamente più forte di prima, sarà una macchina da guerra. È un problema nato il giorno prima del ritiro, quando abbiamo avuto il sospetto che si trattasse di una patologia del genere. In tempi rapidi abbiamo avuto la conferma, ovvero che si tratti di una leucemia acuta. Vent’anni fa non si poteva parlare di questa malattia, oggi con le conoscenze che abbiamo possiamo parlare anche di un futuro roseo per un allenatore che può fare la propria professione. Mihajlovic potrà e deve continuare le sue attività. Ci saranno momenti che sarà lontano dalla squadra per le terapie, ma questo non significa che non inciderà, che non dirà la sua sulla squadra. Parliamo di una malattia che si può combattere e vincere. E vincere anche in tempi brevi“, ha affermato Gianni Nanni.

