Lutto in casa Real Madrid, tristezza per la morte del fratello di Zidane: Farid non ce l’ha fatta

Il club blanco ha annunciato la morte di Farid Zidane, deceduto nella giornata di oggi a causa di un cancro che stava combattendo da tempo

Zinedine Zidane piange la scomparsa del fratello Farid, deceduto nella giornata di oggi a causa di un cancro contro cui stava combattendo da tempo. Ad annunciare la morte del congiunto dell’allenatore francese ci ha pensato il Real Madrid, con una nota ufficiale: “tutto lo staff della prima squadra del Real Madrid ha osservato un minuto di silenzio prima dell’allenamento a Montreal per la morte di Farid Zidane, fratello del nostro allenatore Zinedine Zidane“. Il francese aveva abbandonato ieri il ritiro della squadra in Canada, tornando insieme alla moglie in Europa per stare con il fratello nelle sue ultime ore di vita.

