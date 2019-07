Klopp spaventa il Liverpool, il manager tedesco rifiuta il rinnovo: “non voglio trovarmi nella situazione di…”

L’allenatore campione d’Europa ha parlato del proprio futuro, ammettendo comunque di non voler lasciare i Reds prima della scadenza del contratto

Jurgen Klopp allontana il rinnovo con il Liverpool, il manager tedesco infatti ha declinato la proposta di allungare il contratto fattagli pervenire dalla società.

Il motivo è semplice e lo ha spiegato proprio l’ex Borussia alla Notre Dame University, durante la tournée americana: “non riesco a immaginare il giorno in cui non sarò più il manager del Liverpool, ma questo non è importante. Non voglio mai trovarmi in una situazione in cui le persone sono infastidite dal fatto che io sia ancora qui. È la verità. Prima o poi si presenta quella circostanza nel calcio. Ti devi sempre trovare in un una situazione win-win. L’età del gruppo è buona. La mia idem per quello che devo fare. Ai proprietari piace quello che faccio. A me piace quello che stanno facendo i proprietari. Non me ne andrò prima che il contratto finisca. Abbiamo abbastanza tempo per prendere decisioni. Non c’è bisogno di farlo ora“.

